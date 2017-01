Ritter: "Pipì di lupo da Van Der Beek"

foto Da video Correlati RADIOSA SUL RED CARPET 10:27 - Krysten Ritter, protagonista della sit-com "Non fidarti della s*** dell'interno 23", è rimasta di sasso quando il collega James Van Der Beek (famoso in Italia soprattutto per il ruolo di Dawson in "Dawson's Creek") si è presentato da lei con in mano un barattolo di pipì di lupo. "Dove vivo io ci sono un sacco di coyote - ha spiegato l'attrice, ospite nel salotto di Anderson Cooper - L'urina di lupo li tiene lontani". , protagonista della sit-com, è rimasta di sasso quando il collega James Van Der Beek (famoso in Italia soprattutto per il ruolo di Dawson in "Dawson's Creek") si è presentato da lei con in mano. "- ha spiegato l'attrice, ospite nel salotto di Anderson Cooper - L'urina di lupo li tiene lontani".

Krysten Ritter e James Van Der Beek si sono conosciuti sul set della sit-com "Non fidarti della s*** dell'interno 23". Nello show Krysten è Chloe, una ragazza cinica e disillusa, mentre James veste (ironicamente) i panni di se stesso che, dopo al fine del successo di "Dawson's Creek", cerca di rilanciare la carriera tra provini imbarazzanti e ragazzine in delirio.



Il loro rapporto è diventato più "intimo" grazie ad un bizzarro regalo. "Mi ha portato questo strano e perverso (per quanto formidabile) regalo: un barattolo di pipì di lupo - ha confessato la Ritter durante lo show tv di Anderson Cooper - Dove vivo io ci sono un sacco di coyote, James sapeva che spargendo l'urina di lupo fuori dalla porta di casa i coyote si sarebbero allontanati".



Il presentatore, incuriosito, ha annusato il barattolo prima di esclamare: "Sono curioso di sapere dove James Van Der Beek sia riuscito a trovare la pipì di lupo!"