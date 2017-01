"Venuto al mondo", speciale su Premium

foto Ufficio stampa Correlati GLI SCATTI DAL SET 10:18 - Premium Cinema, il canale di Mediaset Premium dedicato al grande cinema, mercoledì 7 novembre alle ore 20.45 propone "Speciale anteprima – Venuto al Mondo", dossier dedicato al nuovo film diretto da Sergio Castellitto e interpretato da Penélope Cruz. Al centro della vicenda Gemma, una donna ossessionata dalla maternità, sullo sfondo il conflitto dei Balcani degli anni '90. Il film esce nelle sale italiane l'8 novembre. , il canale di Mediaset Premium dedicato al grande cinema,mercoledìpropone "", dossier dedicato al nuovo film diretto dae interpretato da. Al centro della vicenda Gemma, una donna ossessionata dalla maternità, sullo sfondo il conflitto dei Balcani degli anni '90. Il film esce nelle sale italiane l'8 novembre.

Lo speciale, a cura di Simona Ralli, oltre a mostrare immagini in anteprima della pellicola "Venuto al Mondo", propone interviste esclusive al regista e attore Sergio Castellitto, ai protagonisti Penélope Cruz ("Volver", "Vicky Cristina Barcelona") e Emile Hirsch ("Into The Wild") e alla scrittrice Margaret Mazzantini, autrice dell'omonimo libro da cui è tratto il film.



Sergio Castellitto durante l'intervista, con ironia, ha dichiarato: "Diffidate di quelli che dicono di aver abbracciato l'esperienza della regia per provare ad esprimere i propri sentimenti. Il regista è un vero mitomane".