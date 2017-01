Costanza: "Striscia, quanto mi manchi"

Costanza, che progetti hai?

Sto continuando a studiare dizione e recitazione. Occupo così le mie giornate, faccio le pulizie (ride), imparo l'inglese, perché dopo "Pechino Express" era d'obbligo. Continuo a fare danza, palestra. Le mie giornate sono occupatissime, e chiaramente mi sto concentrando di più sulla recitazione.



Ti piacerebbe fare tv o cinema?

Il mio sogno più grande è quello di fare l'attrice, ma la fiction è un buon compromesso. Magari una di quelle siciliane, in cui posso mettere in mostra il mio accento.



In tv ci torneresti?

Mi ha tenuto a battesimo e tornerei subito. Magari adesso non sono pronta a condurre un programma, ma è uno dei miei obiettivi. Ho iniziato a studiare già quando ero a Striscia la Notizia, spero di farcela un giorno.



A proposito, quanto ti manca Striscia?

Tantissimo. Adesso vedo il programma da casa e penso 'prima c'ero io'. E quando passo da Milano 2 o Cologno il cuore mi si restringe. Per me è una famiglia straordinaria. Tanto che ho mantenuto i contatti con tutti: dalla truccatrice al parrucchiere al regista.



E le nuove veline come le trovi?

Ho avuto modo di conoscerle e sono state molto carine con me. Mi chiedono un sacco di consigli. Certo la loro strada è diversa dalla nostra, però io le trovo in gamba. Se ricevono qualche critica è perché dopo quattro anni il pubblico deve ancora abituarsi. Sono fiduciosa, prenderanno perfettamente il nostro posto.

Abbiamo visto su Twitter la tue foto in abito da sposa, quando le nozze con Alessandro?

Non mi sposo. Ho fatto da testimonial per un mio amico stilista, ma il matrimonio non è in vista. Sono ancora troppo giovane, nonostante il grande amore che ci unisce. Certo, mi piacerebbe. D'altronde è il sogno di quasi tutte le donne e anch'io un giorno spero di convolare a nozze.