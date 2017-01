I reportage di "Terra!" anche su Tgcom24

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SEMPRE IN PRIMA LINEA 19:11 - "Terra!" il settimanale a cura di Toni Capuozzo in onda su Retequattro la domenica in seconda serata, dal prossimo 12 novembre verrà riproposto in prime time su Tgcom24. Ogni lunedì alle 21.30 le inchieste e i reportage di uno dei programmi più apprezzati dell'intero panorama televisivo, andranno ad arricchire il palinsesto del sistema all news di Mediaset diretto da Mario Giordano. il settimanale a cura diin onda su Retequattro la domenica in seconda serata, dal prossimo 12 novembre verrà riproposto in prime time su Tgcom24. Ogni lunedì alle 21.30 le inchieste e i reportage di uno dei programmi più apprezzati dell'intero panorama televisivo, andranno ad arricchire il palinsesto del sistema all news di Mediaset diretto da

"La nostra missione - spiega Giordano - è informare il pubblico, essere i primi sulle notizie e poi approfondirle. Toni Capuozzo e la sua squadra hanno la capacità di spiegare i fatti, oltre che di raccontarli".



L'informazione Mediaset, prosegue il direttore di Tgcom24, "non è un comparto blindato ma un sistema flessibile. Questo ci permette di riproporre in prima serata una trasmissione di cui Retequattro va giustamente fiera. E a quasi un anno dalla nascita di TgCom24 'Terra!' è un ulteriore tassello che va ad aggiungersi alle tante novità proposte in questi mesi".



“Terra!” è un programma Videonews, di Toni Capuozzo, coadiuvato da Laurenzo Ticca. In redazione, Sabina Fedeli, Anna Migotto, Mimmo Lombezzi, Stella Pende, Sandra Magliani, Lorena Bari. Collaborano, Sandro Provvisionato e Francesca Fogar. Alla produzione esecutiva, Monica Ferraro.