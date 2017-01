Il batterista dei Coldplay a "Game of Thrones"

11:23 - I sette regni di "Game of Thrones" sono pronti a ballare. E' stata infatti confermata per la terza stagione la presenza del batterista dei Coldplay Will Champion, che apparirà nello show proprio nelle vesti di "percussionista". Vista l'ambientazione fantasy i suoi strumenti - presumibilmente - non saranno piatti e impianti elettrici, ma semplice tamburi. Cameo anche per Gary Lightbody, cantante degli Snow Patrol.

Ma il batterista dei Coldplay non è l'unico musicista reclutato da "Game of Thrones". Nella nuova stagione, infatti, farà una breve apparizione anche Gary Lightbody, il cantante degli Snow Patrol, una band indie-rock britannica.



Non è chiaro in che modo Champion si inserirà nella storia e quale funzione avrà il suo personaggio. Sarà un valoroso guerriero incaricato di dare il segnale di guerra o un amabile musicista di corte, che accompagnerà le notti lussuriose di principi e principesse?



La terza stagione di "Game of Thrones" vedrà le diverse casate nobiliari impegnati in una lotta senza quartiere per conquistare il potere assoluto, tra alleanze strategiche e vili pugnalate alle spalle. Riuscirà la batteria dei Coldplay a portare "vibrazioni" positive tra i pretendenti al trono? Speriamo proprio di no.