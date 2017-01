Jaqueline: "Con gli uomini non so fingere"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati RIPRESE IN ITALIA 10:31 - In Beautiful la sua Steffy è da poco convolata da poco a giuste nozze con Liam Spencer (Scott Clifton), ma fuori dal set l'attrice Jacqueline Maclnnes ammette di essere molto cauta in fatto di uomini. "Non mi sento pronta a porre le basi per una storia che sia destinata a durare - racconta - Per ora mi diverto con le amiche". E sull'abbandono di Ronn Moss, suo papà nella soap, svela: "Mi dispiace, era il mio miglior alleato". - Inla suaè da poco convolata da poco a giuste nozze con Liam Spencer (Scott Clifton), ma fuori dal set l'attriceammette di essere. "Non mi sento pronta a porre le basi per una storia che sia destinata a durare - racconta -". E sull'abbandono di, suo papà nella soap, svela: "".

In tv l'abbiamo vista muoversi come una seduttrice ambiziosa e implacabile, ma nella vita privata Jacqueline ammette di andarci con i piedi di piombo in fatto di sentimenti. "Sono innamorata della vita e per ora sono contenta così. Non mi sento ancora pronta pe una storia importante - svela a "Vero tv" - Trascorro il tempo libero andando a ballare con le amiche, correndo per le strade di Los Angeles con il mio skateboard o in sella alla mia moto".



La passione per i motori, almeno nella soap, non le ha portato però molta fortuna. La Maclnnes Wood è infatti protagonista di un incidente in mare, che cambierà profondamente il suo personaggio. "Grazie all'incidente, Steffy inizierà a evitare di trovarsi in situazione simili. Finalmente cadranno le maschere e si capirà il vero motivo per cui lei è volata a Cabo San Lucas, in Messico".



E sull'abbandono di Ronn Moss, suo papà in Beautiful, l'attrice confessa: "Mi dispiace che abbia lasciato la soap, è sempre stato il mio miglior alleao sul set".