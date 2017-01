Cavallin: "Mi piace dipendere dal maschio"

foto Maxim Correlati DOLCE E ACCATTIVANTE 10:02 - Francesca Cavallin, famosa per il ruolo di Irene Monteleone nella soap "Vivere", posa sexy per "Maxim" che le dedica la copertina. Elegante e sensuale, dolce e accattivante, l'attrice 36enne si racconta tra famiglia e lavoro: "Riesco a conciliare tutto con tanta organizzazione. Pur essendo una donna indipendente mi piace dipendere dal maschio, perché ho bisogno del confronto con lui". , famosa per il ruolo dinella soap "", posa sexy per "" che le dedica la copertina. Elegante e sensuale, dolce e accattivante, l'attrice 36enne si racconta tra famiglia e lavoro: "Riesco a conciliare tutto con tanta organizzazione. Pur essendo una donna indipendente mi piace dipendere dal maschio, perché ho bisogno del confronto con lui".

Un marito, Stefano Remigi (figlio di Memo), il figlio Leonardo, e una carriera che le regala grandi soddisfazioni. Francesca si mette a nudo: "Mi piace esercitare la mia femminilità anche se talvolta posso percepire di essere dominante, mi faccio guidare dal mio uomo per far sentire lui più forte di me".



Per la Cavallin la sensualità è uno stato mentale: "Non ho il seno prosperoso né un fisico burroso, ho dovuto trovare la mia sensualità da altre parti. La seduzione passa attraverso la mente, perché è un gioco che si trasferisce poi nel modo in cui si guarda e ci si muove".