Scotti: "Nel mio talent i sogni vincono sui soldi"

foto Ufficio Stampa Mediaset 08:53 - "The winner is" parte sabato 17 novembre in prima serata su Canale 5. Gerry Scotti è al timone del nuovo talent musicale che avrà come presidente di giuria Rudy Zerbi. A "Tv Sorrisi e Canzoni" il presentatore spiega il nuovo format: "Metteremo gli aspiranti cantanti di fronte alla scelta tra ritirarsi e accettare i soldi e credere nel proprio talento. Ma la forza dei sogni, quando sono veri, è sempre più grande dei bisogni". - "" parte sabato 17 novembre in prima serata su Canale 5.è al timone del nuovo talent musicale che avrà come presidente di giuria. A "" il presentatore spiega il nuovo format: "Metteremo gli aspiranti cantanti di fronte alla scelta tra ritirarsi e accettare i soldi e credere nel proprio talento. Ma la forza dei sogni, quando sono veri, è sempre più grande dei bisogni".

In ogni puntata ci sono otto concorrenti che si sfidano sul canto. Prima di conoscere il giudizio della giuria, lo sfidante si ritroverà davanti a un bivio: accettare la somma di denaro che gli viene offerta e abbandonare il programma, o aspettare il verdetto della giuria e continuare a credere nel proprio talento. Alla fine di ogni puntata ci sarà un vincitore, al quale la Universal Music permetterà di incidere un singolo.



"C'è il talent, ma anche il game, e soprattutto il reality - continua Scotti - perché i concorrenti chiamano in causa i loro familiari". Zerbi, invece, assicura: "La diversità di questo talent è che è il primo a metterti a confronto con te stesso e a sfidarti nel giudicare la tua prova e quella del tuo concorrente. Insomma, un inno all'autocritica. Quanto a me, sono abituato a dire di no".