Tacchino "bollente" per il promo di New Girl

foto Da video Correlati PENNUTO A LUCI ROSSE 12:13 - Sarà un Ringraziamento piccante quello dei personaggi di "New Girl", almeno a giudicare dal tacchino. Jamie Lee Curtis ("Una poltrona per due") si è infatti prestata ad un divertente sketch giocato sui doppi sensi, per il promo dello show. "L'obbiettivo è cospargerlo con il burro, per renderlo umido" spiega l'attrice nella clip, riferendosi al tacchino, mentre Nick (Jake Johnson) ribatte malizioso "E' anche il mio obbiettivo".

Nella puntata di "New Girl" che la vede protagonista, la Curtis inizia a flirtare con Nick (Jake Johnson), il coinquilino della figlia Jess (Zooey Deschanel). L'obbiettivo dei due è quello di far ingelosire il padre di Jess (Rob Reiner) durante il pranzo del Ringraziamento.



La coppia di finti amanti è alle prese con la preparazione del classico tacchino ripieno ma l'atmosfera inizia a riscaldarsi, tra frecciatine e doppi sensi. "Guarda, gocciola dappertutto. Ooh, si sta spargendo ovunque" ammicca Nick, riferendosi al burro fuso.



"E' stato un cattivo tacchino" aggiunge poi il giovane amante, sculacciando maliziosamente il pennuto con la paletta. L'attrice, dopo essere scoppiata in una risata, coglie la palla al balzo e continua: "Non sculacciare l'uccello". La battuta - servita su un piatto d'argento -non si fa attendere: "Allora dimmi, chi dovrei sculacciare?".