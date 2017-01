"Non mi sento colpevole d'esser mamma"

foto LaPresse Correlati LIETO EVENTO NEL 2013 09:41 - "La maternità è una cosa bella che difenderò sempre", così Carmen Russo ha detto in diretta a Barbara d'Urso a "Domenica Live" rispondendo a Luciana Littizzetto che aveva detto: "Al mondo ci sono tanti bambini grandicelli che hanno bisogno di una mamma e di un papà, guardati intorno invece di riempirti di ormoni". - "La maternità è una cosa bella che difenderò sempre", così Carmen Russo ha detto in diretta aa "" rispondendo ache aveva detto: "Al mondo ci sono tanti bambini grandicelli che hanno bisogno di una mamma e di un papà, guardati intorno invece di riempirti di ormoni".

La soubrette 53enne, incinta al quinto mese ha aggiunto: "Se uno parla non conoscendo i fatti non fa altro che divulgare notizie che spaventano le donne. Io non mi sento affatto colpevole di aver iniziato questo percorso a 40 anni”.