Enzino Iacchetti travolge "C'è Posta per Te"

foto Da video Correlati SCATENATO CON GREGGIO 09:22 - Ancora una volta il pubblico televisivo sceglie "C'è Posta per Te" (nona settimana di leadership del sabato sera), il people show di Maria De Filippi che ha registrato sabato una share media del 20.80% pari a 4 milioni 747 mila telespettatori, nonostante l'importante match calcistico di serie A tra Juve e Inter e il lungo ponte festivo. Ospiti in studio Ezio Greggio con Enzino Iacchetti travestito in rosa e il calciatore Edison Cavani.

L’emotainment per eccellenza, la forza di un programma ben strutturato e ben scritto come “C’è Posta per Te” consentono come sempre a Canale 5 di ottenere un ottimo risultato in prima e seconda serata: in prime time con il 17.55% pari a 4 milioni 723 mila telespettatori e in seconda serata con il 21.12% di share pari a 2 milioni 931 mila telespettatori.



Sono 10 i punti di distacco sul competitor sul target commerciale 15-64 anni che come sempre vede la vittoria di “C’è posta per Te”: con il 22.46% di share il people show batte “Ti lascio una canzone” che si ferma al 12.50%.



Alle ore 21.45 “C’è Posta per Te” registra il picco in valori assoluti con 6 milioni 321 mila telespettatori. In chiusura di puntata alle 24.28 il picco in share è del 32.50%.