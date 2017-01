Barbara d'Urso: "Ecco la mia domenica"

foto Ufficio stampa 15:30 - Barbara d'Urso torna alla sua domenica pomeriggio e da Roma condurrà il nuovo "Domenica Live". No a corpo di ballo o alla band musicale ma "spazio alle notizie con un taglio appetibile per il pubblico che ci segue e con il mio modo di essere che evidentemente è molto diverso da quello di Vinci, ma comunque non meno serio", anticipa a Il Giornale. torna alla sua domenica pomeriggio e da Roma condurrà il nuovo "". No a corpo di ballo o alla band musicale ma "spazio alle notizie con un taglio appetibile per il pubblico che ci segue e con il mio modo di essere che evidentemente è molto diverso da quello di Vinci, ma comunque non meno serio", anticipa a Il Giornale.

"Mi inorgoglisce il fatto che l'azienda mi affidi compiti così difficili. Adesso dobbiamo cercare, insieme ai giornalisti di Videonews e al piccolo gruppetto di autori con tanto cuore e cervello che porto sempre con me, di recuperare qualche punticino di share, non sarà facile, non potremo fare molto ma ce la metteremo tutta", promette.



"Sono atterrita, anzi terrorizzata. In poche ore devo mettere in piedi una nuova trasmissione. E non posso neppure chiamare una band o un corpo di ballo per gli spazi più leggeri. Siamo in periodo di crisi, non ci sono soldi, bisogna essere sobri", conclude.