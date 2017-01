Toniolo: "Basta Diavolita, ora sono Melita"

foto Twitter Correlati UN AUTUNNO BOLLENTE 13:31 - Melita Toniolo si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo soprattutto grazie a Diavolita, la sexy inviata nel mondo della notte di "Lucignolo". Dopo scatti hot e calendari senza veli, però, l'ex gieffina si è stufata della sua immagine provocante e ha cambiato stile di vita. "Ora sono semplicemente Melita - confessa a "Visto" - In questo ultimo periodo ho cambiato tutto della mia vita, sia privata che professionale". si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo soprattutto grazie a, la sexy inviata nel mondo della notte di "Lucignolo". Dopo scatti hot e calendari senza veli, però, l'ex gieffina si è stufata della sua immagine provocante e ha cambiato stile di vita. "Ora sono semplicemente Melita - confessa a "Visto" - In questo ultimo periodo".

Difficile far dimenticare la lingerie "infernale" di Diavolita, ma Melita Toniolo ha deciso di provarci, puntando su progetti che mettano in luce il suo lato comico.



"Quello che mi dà particolare entusiasmo sono i miei progetti di lavoro attuali, che vanno oltre il personaggio sexy che doveva mettere in mostra solo le forme - racconta a "Visto" - Ho voglia di proseguire il mio percorso in televisione, ma come una vera conduttrice d'ora in poi: allegra e con la battuta pronta. Una spalla per i comici".



Se la vita professionale va a gonfie vele, diversa la situazione in campo sentimentale. Dopo la fine della storia d'amore con l'agente immobiliare Antonio Autolitano, infatti, Melita è di nuovo single.



"In un uomo ricerco la semplicità, la normalità. Mi affascinano gli sguardi, i movimenti - ammette la Toniolo, che lascia aperta la porta al principe azzurro - Se arriva l'uomo giusto me lo sposo e faccio subito un figlio, anche domani. Ho voglia di famiglia". Insomma, nella vita di Melita ormai non c'è più spazio per Diavolita.