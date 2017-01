L'aeronautica italiana a "Time House"

foto Ufficio Stampa Mediaset 17:48 - Sabato 3 novembre alle 21.30 sul canale 51 del digitale terrestre e in replica domenica alle ore 16 il centenario dell'aeronautica italiana sarà il protagonista della puntata di "Time House - il tempo della scienza", il programma di divulgazione di Alessandro Cecchi Paone. In studio ospiti: Giovanni Caprara, divulgatore italiano di aerospazio e Fabio Amato, ingegnere di volo e pilota. - Sabato 3 novembre alle 21.30 sul canale 51 del digitale terrestre e in replica domenica alle ore 16 il centenario dell'aeronautica italiana sarà il protagonista della puntata di "Time House - il tempo della scienza", il programma di divulgazione di Alessandro Cecchi Paone. In studio ospiti: Giovanni Caprara, divulgatore italiano di aerospazio e Fabio Amato, ingegnere di volo e pilota.

Durante la quarta puntata saranno trasmessi filmati d'epoca sulle imprese di Francesco Baracca e Gabriele D'Annunzio nella prima guerra mondiale, sulle trasvolate atlantiche di Italo Balbo con la sua impresa da Orbetello all'America negli anni 30 e un grande documentario in anteprima e in esclusiva sulla progettazione dei giganti dell'aviazione civile contemporanea, come l’Airbus 380 e il Boeing 787.