Greggio e Iacchetti star a "C'è Posta per Te"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati EMMA A "C'E' POSTA PER TE" 12:58 - Sabato 3 novembre nono appuntamento della sedicesima edizione di "C'è Posta per Te", il people show campione di ascolti ideato, scritto e condotto da Maria De Filippi. A varcare la soglia dello studio 4 del Centro di produzione Titanus Elios in Roma, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti e, per la prima volta ospite in studio il fuoriclasse e attaccante uruguaiano del Napoli Edinson Cavani.

Gli italiani al sabato sera sintonizzano su “C’è Posta per Te” per seguire le storie di vita, ricongiungimenti, amori, dissapori. Tutte le sfaccettature del cuore che si raccontano nello studio del programma leader del sabato sera di Canale 5.



Il programma prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset è ideato e scritto da Maria De Filippi. La regia è di Paolo Pietrangeli.