Laura Pausini presenta "Celeste" a "Verissimo"

Silvia Toffanin presenta a "Verissimo", in onda il 3 novembre dalle 15.30, in anteprima mondiale le prime immagini del video "Celeste" di Laura Pausini. Il video sarà introdotto dalla prima dichiarazione della cantante, dopo l'annuncio della sua maternità. Tra gli ospiti della puntata Melissa Satta e Barbara d'Urso, che parlerà del suo debutto alla conduzione di "Domenica Live".

"Celeste" è il colore che ha ispirato Laura per una delle sue canzoni più intense, quella dedicata al pensiero di una possibile maternità. Scritto nel 2010 con Beppe Dati, prodotto e arrangiato da Celso Valli con le musiche di Beppe Dati e Goffredo Orlandi, il brano nasce come una riflessione serena sul sentimento della maternità, senza pressioni, senza doveri ma come desiderio consapevole di una donna adulta di diventare un giorno madre. E oggi, a poco più di un mese dall’annuncio dell’attesa della sua prima figlia, Celeste è la canzone scelta per rappresentare questo felice momento artistico e personale di Laura.



