Daniel: "Dopo Beautiful ho scoperto l'amore"

foto LaPresse 10:00 - E' stato il cinico Clarke Garrison in "Beautiful". Poi ha lasciato il set e si è trasferito in Italia, a Torino. Daniel McVicar ha partecipato a "Notti sul ghiaccio", dove ha conosciuto e sposato Virginia De Agostini, e a "L'Isola dei Famosi". Daniel oggi è un produttore e musicista e ha anche suonato con Massimo Boldi.

"Io voto Obama" ha detto Daniel McVicar ospite a "Cristina Parodi live" e rivela che alle prossime elezioni americane voterà per l'attuale presidente in carica.



Il pattinaggio ha unito Daniel e Virginia fin dall'inizio, da quando si sono conosciuti durante il programma tv 'Notti sul ghiaccio', da quel momento il mondo del pattinaggio ha sempre fatto parte della loro vita. "Virginia è tutt'ora team leader d'Italia e il lavoro è qualcosa che condividiamo. Una passione che ci ha unito fin dal principio della nostra storia", racconta l'attore aprendosi sul rapporto che ha con sua moglie e con il pattinaggio. "Facciamo una bella coppia ed è bello per una coppia essere come noi", spiegando come avere passioni e interessi condivisi è qualcosa che li lega nel profondo.



Appassionato di sassofono, racconta nel salotto della Parodi di aver creato un evento speciale a Torino, l'Hollywood jazz party, dedicato alla musica, in cui ha suonato con Massimo Boldi, in occasione delle riprese nel capoluogo piemontese di un suo film. "Io ero al sax, Boldi alla batteria. E' stato straordinario".