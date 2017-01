Il caso di Yara a "Quarto Grado"

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:33 - Gli sviluppi delle indagini sulla morte di Yara Gambirasio sono al centro del nuovo appuntamento con "Quarto Grado", il programma condotto da Salvo Sottile, in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 2 novembre alle 21.10. - Gli sviluppi delle indagini sulla morte di Yara Gambirasio sono al centro del nuovo appuntamento con "Quarto Grado", il programma condotto da Salvo Sottile, in diretta dal centro Palatino di Roma, venerdì 2 novembre alle 21.10.

Dopo aver anticipato con numerose inchieste che gli inquirenti stavano indagando sul caso Gambirasio puntando sulla pista del Dna - arrivando a svelare il nome del padre dell’assassino di Yara - “Quarto Grado” prosegue la sua inchiesta in Valseriana alla ricerca della donna che potrebbe essere la madre dell’omicida della ginnasta di Brembate di Sopra.



Nei giorni in cui Michele Misseri, Cosima Serrano e la figlia Sabrina avrebbero dovuto testimoniare in aula per il processo sulla morte di Sarah Scazzi, il settimanale a cura di Siria Magri torna sul complicato intrigo familiare di Avetrana, con importanti nuovi documenti.



Tra i temi della settimana, la scomparsa di Angela Celentano e l’importanza della pista messicana. Infine, Sottile, con Sabrina Scampini, aggiorna i telespettatori sulla scomparsa di due donne: Paola Landini e Cecilia Beretta.