Folliero: "Così ho unito il cinema con la cucina"

ECCO LA PRIMA RICETTA 10:08 - Emanuela Folliero lancia su La5 da lunedì 5 novembre, alle ore 18.45, il suo nuovo programma: "Hollyfood - L'appetito vien guardando". "Le nostre ricette durano 18 minuti e lo faremo omaggiando anche il grande cinema - spiega Emanuela -. Avremo anche puntate speciali con i menù da Oscar". Ad aiutare la conduttrice c'è anche il giovane chef Roberto Valbuzzi. "L'ho scelto bruttino - dice la Folliero ironicamente - perché sono io la primadonna". - Emanuela Folliero lancia su La5 da lunedì 5 novembre, alle ore 18.45, il suo nuovo programma: "". "Le nostre ricette durano 18 minuti e lo faremo omaggiando anche il grande cinema - spiega Emanuela -. Avremo anche puntate speciali con i menù da Oscar". Ad aiutare la conduttrice c'è anche il giovane chef. "L'ho scelto bruttino - dice la Folliero ironicamente - perché sono io la primadonna".

"Saper cucinare è un conto - continua l'ideatrice del nuovo show - ma presentare e impiattare è un'altra cosa. In più comunque faremo in modo che una ricetta o un menù siano degli omaggi a un film che abbiamo particolarmente amato. Non ci saranno solo film storici della nostra cinematografia ma anche quelli più recenti. Avremo, dunque, il sandwich all’americana di 'Harry ti presento Sally' o i Cannelloni ai funghi e prosciutto di 'Rocky'".



Una cucina semplice ed essenziale accoglie Roberto ed Emanuele che insieme preparano i piatti speciali di "Hollyfood – L'appetito vien guardando". La prima puntata è dedicata a "Il diavolo veste Prada" e la ricetta proposta è il sushi apparente al rosmarino e patate leggermente dorate.



Sviluppato da Prodotto, Fattori di Videoevoluzione, la società di Brand Entertainment fondata da Riccardo Pasini, il format nasce da un’idea di Emanuela Folliero sviluppata anche dal capoprogetto Giacomo Carrera, alla produzione Francesca Stefanachi con la regia di Gionata Agliati.

Andrea Conti