Britney Spears, nuovo look con frangetta

Nuovo look con frangetta, décolleté e gambe in bella vista, sorriso smagliante. Britney Spears appare in forma perfetta al "Tonight Show" con il patron di "X Factor" Simon Cowell. La popstar promuove la nuova edizione del talent in tv al "Tonight Show" e improvvisa sketch divertenti con Cowell, che l'ha fortemente voluta (strapagandola).

Si era parlato di screzi tra i due e i soliti beninformati assicuravano che Simon si fosse pentito dell'ingaggio. E invece eccoli insieme, come una coppia rodata, in perfetta sintonia tra battutte ironiche e sguardi di intesa.



Intanto per Britney si rincorrono le voci di un terzo matrimonio entro l'anno. Secondo il "Sunday Mirror" la cantante avrebbe deciso di pronunciare il fatidico sì a Jason Trawick. "Per le nozze - ha detto - è un conto alla rovescia, questione di settimane". Si tratterebbe del terzo matrimonio, dopo le nozze con Jason Alexander, unione durata 55 ore, e quelle con Kevin Federline, dal quale ha avuto due figli.