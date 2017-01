Giulio Berruti: "Nudo davanti a 200 figuranti"

foto Vanity Fair Correlati IL BELLO DELLE FICTION 09:37 - Di strada ne ha fatta il 28enne Giulio Berruti da "La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa", che l'ha incoronato il re delle fiction. Sono passati cinque anni e l'attore si spoglia. Prima "davanti a 200 figuranti" in "Goltzius And the Pelican Company" di Peter Greenaway, presentato il 12 novembre al Festival del Film di Roma e poi sarà un gay in "L’amore è imperfetto" di Francesca Muci. - Di strada ne ha fatta il 28enneda "", che l'ha incoronato il re delle fiction. Sono passati cinque anni e l'attore si spoglia. Prima "davanti a 200 figuranti" in "" di Peter Greenaway, presentato il 12 novembre al Festival del Film di Roma e poi sarà un gay in" di Francesca Muci.

Nessun problema a spogliarsi sul set anche perché Giulia pensa a "quando da bambini, in riva al mare, ci si mostrava come si era, e non ci si faceva caso. Così, il disagio non lo sento più". In fondo è la prima volta perché "calendari, ai tempi della fiction, me ne hanno proposti tanti. Non ne capivo il senso. Con Greenaway invece il nudo è la rappresentazione immediata della fragilità umana, senza più scudi".



Il dovere di attore l'ha posto nudo davanti a "200 figuranti. Una gran liberazione. Nasciamo così, solo che poi ce ne dimentichiamo. Il vestito non è più solo l’abito che ci mettiamo, ma un costume della cultura che dobbiamo tenerci. Da lì l’imbarazzo. Ma dopo dieci minuti sono gli altri a provare disagio".



E nell'intimità com'è Giulio? "Amo il controllo, dominare. A letto sono un maschio alfa purosangue. Da me una donna, se le piace il gioco duro, qualche morso se lo può aspettare".