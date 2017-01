Gerry Scotti torna con "The Winner is"

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:07 - A metà strada tra talent e reality, "The Winner is" è il nuovo show musicale che dopo metà novembre, inizialmente per quattro puntate su Canale 5 occuperà il sabato sera lasciato libero da "C'è posta per te" di Maria de Filippi. A condurre il programma Gerry Scotti, che torna in tv dopo una pausa di qualche mese. - A metà strada tra talent e reality, "" è il nuovo show musicale che dopo metà novembre, inizialmente per quattro puntate su Canale 5 occuperà il sabato sera lasciato libero da "" di. A condurre il programma, che torna in tv dopo una pausa di qualche mese.

A giudicare gli artisti ci saranno 100 giurati. Più Rudy Zerbi, una sorta di presidente di giuria. Il nuovo talent game è un format internazionale creato da John De Mol e regolarmente depositato che sta avendo successo in Olanda, Usa e Germania.



Coprodotto da Fascino e Toro, "The winner is" punta a scoprire nuovi talenti musicali attraverso una serie di sfide tra cantanti che, alla fine della loro esibizione, dovranno decidere se accettare il verdetto del pubblico o ritirarsi e prendere una somma di denaro. Dopo l'esibizione al concorrente di turno infatti verrà offerta una somma di denaro per ritirarsi.



Lui, però, può rifiutarli o andare avanti. Un modo per vedere quanto veramente chi si presenta allo show ha il fuoco autentico della musica, quando crede in se stesso. In "The winner is" c'è oltre al talent una parte reality occupandosi della vita privata dei concorrenti e della loro famiglia.