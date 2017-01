Levine: "Lasciate in pace la Aguilera"

foto Ap/Lapresse Correlati CHRISTINA E LO YO YO 10:38 - Durante "The Voice", complice anche un po' di finzione per rendere più interessante il talent, Adam Levine e Christina Aguilera si criticano ferocemente. Ma quando si spengono le luci della trasmissione, i due assicurano di essere amici. E anzi si difendono a vicenda. A chi infatti storce il naso per il peso della cantante, l'amico e collega replica: "Andate a farvi...". - Durante "", complice anche un po' di finzione per rendere più interessante il talent,si criticano ferocemente. Ma quando si spengono le luci della trasmissione, i due assicurano di essere amici. E anzi si difendono a vicenda. A chi infatti storce il naso per il peso della cantante, l'amico e collega replica: "Andate a farvi...".

"Gli scontri che tutti pensavano che avessimo sono momentanei - ha detto Levine - Non ci siamo mai odiati e non abbiamo mai avuto le battaglie segrete che si dicevano in giro".



Adam punta il dito sopratutto su chi ha criticato Christina per le forme morbide: "Riceve tante cattiverie e la cosa mi dà molto fastidio. Ovviamente la difendo. Sono parole di cattivo gusto, sono sinonimo di bullismo. Queste cose non dovrebbero interessare a nessuno".