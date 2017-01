Ricci: "I politici sono i nuovi caratteristi"

foto LaPresse Correlati SEMPRE IN PRIMA LINEA 09:35 - Antonio Ricci festeggia la sua creatura "Striscia La Notizia", in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 20.40, con una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Attento osservatore della società dichiara: "I politici sono i nuovi caratteristi. La nostra rubrica 'I Nuovi Mostri' prima era popolata di gente del GF o del gossip. Oggi è occupata dai battibecchi furibondi (e finti nel senso più vero del termine) dei politici". festeggia la sua creaturain onda su Canale 5 tutti i giorni alle 20.40, con una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Attento osservatore della società dichiara: "I politici sono i nuovi caratteristi. La nostra rubrica 'I Nuovi Mostri' prima era popolata di gente del GF o del gossip. Oggi è occupata dai battibecchi furibondi (e finti nel senso più vero del termine) dei politici".

"Puoi anche chiamarli macchiette: i politici hanno capito che pagava di più, a livello personale, non di partito o ideologia, diventare caratteristi. Così 'Porta a Porta' è diventato una specie di GF: nessuno crede che Giovanardi sia così fesso come appare in tv, lui sa invece quello che paga in tv. E appena parla, come nella commedia dell'arte, salta su la sua antagonista: Paola Concia, anche lei caratterista".



Non solo politica, Ricci ha anche guardato molta tv in questi ultimi mesi: "Quest'estate mi sono fatto una scorpacciata di programmi: su malattie schifose,m con gente con brufoli abnormi. Oppure con uomini contro cibo, gente che ingurgita cose stupefacenti (e poi sta male), la donna-aragosta... Oppure serie su animali mordaci, o su pescatori che frugano con le mani in acque fangose per prendere pesci orribili. C'è occupazione dell'etere, ma non innovazione. A parte che dopo un po' continui a vedere gli stessi pescioni e le stesse malattie, l'unico fatto nuovo in tutto ciò sta nella capacità di produrre programmi a costi bassissimi: non pagano i pesci, per esempio".



Infine sulla possibilità che entrino nuovi conduttori a Striscia: "In passato abbiamo fatto esperimenti e oggi posso dire che per qualsiasi evenienza abbiamo un panchina lunga di gente pronta a subentrare (...) Comunque per l'anno prossimo ci saranno grandi novità sui conduttori".