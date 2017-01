Striscia La Notizia, Brumotti tenta ottavo record

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:03 - Lunedì 29 ottobre, in esclusiva a "Striscia la notizia", il campione di bike trial Vittorio Brumotti proverà a conquistare il suo ottavo record del mondo con una nuova impresa di livello internazionale. L'inviato del Tg satirico, in sella alla sua ormai famosissima bike, tenterà di scalare la Burj Khalifa di Dubai, il più alto edificio mai costruito dall’uomo con i suoi 828 metri (pari a 2.723 piedi). - Lunedì 29 ottobre, in esclusiva a "", il campione di bike trialproverà a conquistare il suo ottavodel mondo con una nuova impresa di livello internazionale. L'inviato del Tg satirico, in sella alla sua ormai famosissima, tenterà di scalare la Burj Khalifa di Dubai, il più alto edificio mai costruito dall’uomo con i suoi 828 metri (pari a 2.723 piedi).

Il record consiste nel risalire l'intera torre, rimanendo in sella alla bici e in equilibrio senza mai appoggiare i piedi per terra. Uno sforzo ingente sia dal punto di vista mentale sia da quello fisico, considerando che il tempo stimato per risalire i 160 piani (pari a circa 4.000 gradini) della Burj Khalifa, è di oltre quattro ore.



La straordinarietà della nuova sfida dello sportivo è dimostrata da un precedente record di risalita: nel 2007 in Cina tre bikers hanno salito 2.008 gradini e 88 piani, utilizzando una bici specifica da bike trial, e non una mountain bike come l’inviato di Striscia.