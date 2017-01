"C'è Posta per Te" vince con Emma e Ronaldo

foto Da video 11:23 - Con Emma Marrone e Cristiano Ronaldo il pubblico anche sabato 27 ottobre ha decretato la vittoria di "C'è Posta per Te", scegliendo di sintonizzarsi sul people show di Maria De Filippi che con 5 milioni di telespettatori e il 23% di share batte per l’ottava settimana consecutiva lo show concorrente di Raiuno che si ferma al 19.70%. - Conil pubblico anche sabato 27 ottobre ha decretato la vittoria di "", scegliendo di sintonizzarsi sul people show diche con 5 milioni di telespettatori e il 23% di share batte per l’ottava settimana consecutiva lo show concorrente di Raiuno che si ferma al 19.70%.

Grazie a "C'è Posta per Te" Canale 5 si aggiudica gli ascolti di prima e seconda serata rispettivamente con il 19.24% di share pari a 4 milioni 909 mila telespettatori e il 22.46% di share pari a 3 milioni 069 mila telespettatori.



Alle ore 22:59 la trasmisisone ha registra il picco record in valori assoluti: 6 milioni 715 mila telespettatori. In chiusura di puntata alle 24:28 il picco in share è del 34.88%. Sul target commerciale la vittoria è schiacciante: con il 25.07% di share il people show della De Filippi stacca di 12 punti percentuali "Ti lascio una canzone" che si ferma al 13.43%.