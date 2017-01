Carmen Russo: "Vi racconto la mia gravidanza"

foto Chi Correlati DAVVERO ESPLOSIVA 14:53 - Intervista esclusiva a Carmen Russo, in attesa, a 53 anni, del primo figlio, e a suo marito Enzo Paolo Turchi a "Verissimo". Sabato 27 ottobre alle 15.30 nuovo appuntamento con il rotocalco condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti anche Fabrizio Corona. In studio, Alvin, Jonathan, Daniele Bossari, l'educatrice Francesca Valla e il giovane chef Andrea. - Intervista esclusiva a, in attesa, a 53 anni, del primo figlio, e a suo maritoa "". Sabato 27 ottobre alle 15.30 nuovo appuntamento con il rotocalco condotto suda. Tra gli ospiti anche. In studio, Alvin, Jonathan, Daniele Bossari, l'educatrice Francesca Valla e il giovane chef Andrea.

Carmen ha infatti recentemente annunciato di aspettare un figlio e adesso si confessa per la prima.



"Lo so, ho 53 anni, ma che male c'è? Questo figlio è un dono di Dio - ha spiegato la Russo che è ricorsa alla fecondazione assistita -. Era da un anno che io ed Enzo Paolo facevamo tentativi ma era andata sempre male, poi a luglio la bella sorpresa. So che alcuni pensano che alla mia età non avrei dovuto ma ho voluto questo bimbo con tutta me stessa. In cuor mio farò il massimo per vivere il più a lungo possibile, finché avrò aria nei polmoni. Chi vuole uccidere la mia felicità si faccia avanti".