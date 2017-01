Antica Roma e Milano, I Cesaroni raddoppiano

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE FOTO DAL SET

FAN IN DELIRIO 09:27 - Doppio appuntamento con "I Cesaroni" venerdì 26 ottobre e domenica 28. In prima serata su Canale 5 andranno in onda due puntate speciali: la prima vedrà la famiglia più famosa della televisione nell'antica Roma, la seconda porterà il trio comico a Milano, sulle tracce del cugino Flavio Cesaroni, interpretato da Enrico Brignano. - Doppio appuntamento con "I Cesaroni" venerdì 26 ottobre e domenica 28. In prima serata su Canale 5 andranno in onda due puntate speciali: la prima vedrà la famiglia più famosa della televisione nell'antica Roma, la seconda porterà il trio comico a Milano, sulle tracce del cugino Flavio Cesaroni, interpretato da Enrico Brignano.

La puntata dell'antica Roma inizia con Mimmo (Federico Russo) che chiede allo zio Cesare (Antonello Fassari) quale sia l'origine della famiglia Cesaroni, e lui svela al nipote che i loro antenati gestivano una taverna nella suburra della Roma imperiale, e l'avo Iulius (Claudio Amendola) era un valoroso soldato, che al ritorno da una campagna militare s'innamorò della patrizia Lucilla (Elena Sofia Ricci) e per conquistarla affrontò una pericolosa missione per salvare la vita dell'Imperatore, contro il senatore Sergius (Emanuele Vezzoli), marito della donna. Come ricompensa, ricevette il titolo di Magnus Caesar, 'Cesarone'.



Nella puntata in onda domenica invece vedremo Giulio, Cesare e Ezio (ovvero, Amendola, Fassari e Max Tortora) in trasferta a Milano, per incontrare il cugino Flavio Cesaroni (Enrico Brignano) per risolvere una bega sulla casa. Convinti che Flavio sia un genio della finanza, Ezio e Cesare si lasciano trascinare in un grosso investimento, ma in realta' Flavio e' solo l'autista di un industriale. Il direttore fiction Mediaset Giancarlo Scheri fa notare: "Possiamo dire che con questa quinta stagione I Cesaroni sono tornati alla comicità genuina della prima serie e i risultati non si sono fatti attendere".