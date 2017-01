"Dallas" trasloca su La5

- Dopo la sospensione della programmazione su Canale 5 dovuta all'ascolto deludente delle prime due puntate (2 milioni 564 mila telespettatori con l'8,52% di share nella prima e 1 milione 705 mila con il 5,72% di share nella seconda), il nuovo "Dallas" si sposta su La5, dove andrà in onda dal 30 ottobre in prima serata.

Gli Ewing si riuniscono a Southfork per le imminenti nozze di Christopher (Jesse Metcalfe), il figlio adottivo di Bobby (Patrick Duffy) che sta per salire all'altare con Rebecca Sutter (Julie Gonzalo). Mentre J.R. (Larry Hagman) si trova in uno ospizio a causa di una forte depressione, Bobby scopre di avere un tumore e decide di vendere la tenuta di famiglia. La decisione è avversata da John Ross (Josh Henderson), il figlio di J.R. che ha scoperto nel ranch la presenza di un ricco pozzo petrolifero coadiuvato dalla fidanzata Elena Ramos (Jordana Brewster), ex fidanzata di Christopher. E' l'inizio di una ragnatela di intrighi, ricatti e passioni - più o meno celati - che culminano con il ritorno in scena di J.R., più cinico e avido che mai, nonchè dell'ex moglie Sue Ellen (Linda Gray), aspirante governatrice che sembra aver mollato la bottiglia per una carriera politica in rapida ascesa...

Il sequel della serie cult Anni Ottanta ambientata in Texas continuerà dunque ad andare in onda nella serata del martedì ma si sposterà dalla rete ammiraglia alla sorella 'minore' con target prevalentemente femminile in onda sul digitale terrestre e free.