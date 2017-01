Il caso Melania a Quarto Grado

foto Ufficio Stampa Mediaset

18:18

- La sentenza del processo per la morte di Melania Rea è al centro di "Quarto Grado", il programma condotto in diretta dal Centro Palatino di Roma da Salvo Sottile, in onda venerdì 26 ottobre alle 21.10, su Retequattro. Sottile, con Sabrina Scampini, assieme ad ospiti in studio ed agli inviati sul campo, daranno conto dell’esito del dibattimento, la cui conclusione è attesa per la serata. Salvatore Parolisi sarà condannato o potrà tornare in libertà?