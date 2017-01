Fuga romantica per i protagonisti di "Mad Men"

foto Splash News Correlati GLI SCATTI DAL SET 11:05 - I personaggi di "Mad Men" hanno abbandonato l'agenzia pubblicitaria di New York per concedersi un po' di relax sulle splendide spiagge hawaiane. Jon Hamm e Jessica Parè, che nella serie interpretano i coniugi Don e Megan Draper, sono infatti volati nell'atollo per girare alcune scene. Pizzicati sul set, entrambi mostrano un fisico invidiabile e sembrano essere decisamente a loro agio in questo angolo di paradiso. - I personaggi di "" hanno abbandonato l'agenzia pubblicitaria di New York per concedersi un po' di relax sulle splendide, che nella serie interpretano, sono infatti volati nell'atollo per girare alcune scene. Pizzicati sul set, entrambie sembrano essere decisamente a loro agio in questo angolo di paradiso.

Jon Hamm, protagonista assoluto di "Mad Men", indossa un paio di boxer aderenti, che mettono in mostra un fisico davvero invidiabile. Bikini striminzito e occhialoni da Lolita per la Jessica Parè, che negli Stati Uniti è già stata salutata come nuova icona di stile e sensualità.



Una fuga romantica per i Draper, che si godono un po di meritato relax prima di tornare al tran-tran frenetico dell'agenzia pubblicitaria di Madison Avenue.