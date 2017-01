Chanel ha la lingua più lunga del mondo

foto Da video 09:30 - Nuovo appuntamento giovedì 25 ottobre con "Lo show dei record" e Teo Mammucari in prima serata su Canale 5. Tra gli ospiti da Guinness arriva Chanel Tapper, una 21enne texana che ha la lingua più lunga del mondo. Misura ben 9,75 centimetri, come un iPhone. In studio anche Daniel Cutting, che vanta il record di palleggi sulla spalla. - Nuovo appuntamento giovedì 25 ottobre con "" ein prima serata su. Tra gli ospiti da Guinness arriva, una 21enne texana che ha lapiùdel. Misura ben 9,75 centimetri, come un iPhone. In studio anche, che vanta il record di palleggi sulla spalla.

Chanel è ormai una star su YouTube, dove i video che mostrano la sua lingua sono cliccatissimi. "A otto anni con mia madre scattavamo alcune foto per Halloween e in una delle foto facevamo la linguaccia e ho notato che la mia era molto più lunga e una volta iniziata la scuola media le persone hanno iniziato a farmelo notare", ha raccontato.



Mentre Cutting, che si fa chiamare DC Freestyle, sfiderà Alexander Johanson e tenterà di ottenere il record per il maggior numero di giri eseguiti con un pallone sulle spalle.