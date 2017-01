"Centovetrine", Alex Belli si sposa

foto Settimanale Nuovo Correlati MATRIMONIO SUL SET

NUOVI INTRIGHI 09:52 - A "Centovetrine" per Jacopo è arrivato il momento di dire "sì". Alex Belli, uno dei protagonisti della soap, infatti, sposerà la bella Diana (Daniela Fazzolari) e la puntata sarà trasmessa a Natale. Il settimanale "Nuovo" anticipa le foto delle nozze della fiction, ma l'attore confessa: "Contemporaneamente sposerò davvero in Oriente la mia vera fidanzata". - A "" perè arrivato il momento di dire"., uno dei protagonisti della soap, infatti,la bella) e la puntata sarà trasmessa a Natale. Il settimanale" anticipa le foto delle nozze della fiction, ma l'attore confessa: "Contemporaneamente sposerò davvero in Oriente la mia vera fidanzata".

Dopo l'ennesima crisi dovuta agli affari loschi di Jacopo, l'amore vincerà su tutto e Diana deciderà di accettare la proposta di matrimonio. "Il mio personaggio subisce un cambiamento totale - racconta Belli - Grazie all'amore, da cinico e arrampicatore si trasforma in un uomo normale e decide di mettere su famiglia. La stessa cosa che faccio io con Katrina".



Katrina Raniakova è la modella slovacca conosciuta durante una sfilata milanese e con la quale Alex è fidanzato da quattro anni. "La puntata con il matrimonio a Centovetrine sarà trasmessa a Natale - continua Belli - e proprio in quel periodo io e Katrina ci sposeremo davvero, in Thailandia. Dovevamo farlo l'anno scorso ma è saltato per motivi di lavoro.