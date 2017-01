Francesco: "Non sono freddo, vivo di emozioni"

foto Ufficio stampa 09:27 - Freddo, cinico, calcolatore. Così è stato disegnato Francesco Menegazzo vincitore di "The Apprentice" che ha battuto il favorito Matteo Gatti. "Sono un cacciatore di emozioni anche se non si vede", dice a Tgcom24 Francesco che dopo il programma ha perso 7 kg ("causa anche del terribile catering") e consolidato una certezza: "So gestire il rischio". Lavorerà con Briatore da gennaio per "il controllo e la gestione della raccolta degli sponsor". - Freddo, cinico, calcolatore. Così è stato disegnatovincitore di" che ha battuto il favorito. "Sono un cacciatore di emozioni anche se non si vede", diceFrancesco che dopo il programma ha perso 7 kg ("causa anche del terribile catering") e consolidato una certezza: "So gestire il rischio". Lavorerà conda gennaio per "il controllo e la gestione della raccolta degli sponsor".

Matteo ha così commentato la tua vittoria sul suo Facebook: "La meritocrazia in Italia non esiste, avevate ragione noi". Cosa ne pensi?

Penso che tutti pensano di meritare in questo Paese la posizione che hanno, in questo senso si abusa della parola meritocrazia. Matteo è molto competitivo ma credo abbia reagito di pancia più che di cervello.



Cosa hai imparato dopo il programma?

Beh anzitutto ho perso sette kg tra il caldo e un catering non proprio all'altezza (ride, ndr). Ho avuto problemi anche coi i vestiti perché mi stavano larghi! Detto questo ho imparato che non avrei dovuto mettere in imbarazzo, involontariamente, l'altra squadra durante la sfida del caffè quando con la logica del 2X1 ho tentato di vendere di più e poi sono andato oltre il mio modus operandi sempre basato sullo studio del rischio e del suo controllo. In queste prove ho tentato di buttarmi e spesso ho avuto la giusta intuizione.



Sei stato definito dal boss Briatore "oggetto misterioso", sei d'accordo?

Forse televisivamente posso esserlo sembrato. Non ci tenevo molto ad essere 'conosciuto' quanto a vincere la trasmissione. Mi sono divertito tantissimo soprattutto perché sono sempre a caccia di emozioni anche se non li mostro.



Come mai?

Preferisco non esultare perché si rimane concentrati su quello che si deve far dopo. Chi esulta per una, due, tre volte poi si sente soddisfatto e finisce di "crescere" professionalmente. Sia chiaro, quando ho vinto stavo una Pasqua.



Hai ascoltato il consiglio del boss di "lavorare un po' dentro te stesso"?

Sulla scomparsa di mio padre ho avuto sin da subito una reazione. Quella di pensare a quello che c'è stato prima che morisse. Ossia un padre presente, mi ha sempre accompagnato alle partite di calcetto ed era l'unico genitore che entrava in doccia per farmi la doccia perché ero ancora piccolo. Insomma mi sono sempre concentrato su ciò che di bello c'è stato prima e mi sembra il modo più bello per ricordarlo.



Che ne pensi della dichiarazione del ministro Fornero "I giovani non devono essere troppo choosy (schizzinosi) nella scelta del posto di lavoro"?

Lo dice anche il boss. Penso che senza talento sia molto difficile emergere. Ci vogliono sacrifici ma anche talento per avere un ruolo professionale che si sogna. Ovviamente molto meglio un ragazzo che fa il cameriere in pizzeria anziché uno che perde tempo sul divano a guardare la televisione con la mamma che gli fa trovare la pappa pronta. Bisogna sempre inventarsi qualcosa!



Giudichi bene il Governo Monti?

Non tendo mai a giudicare ma ad osservare. Monti come il presidente della Bce Draghi sono riusciti a tenere sotto scacco l'intera Europa depotenziando il peso tedesco. Giuste alcune misure ma credo manchi il guizzo, quello che consente ai giovani imprenditori di muovere l'economia del Paese.



Una soluzione quale potrebbe essere?

Ci sono un sacco di immobili commerciali sfitti. Via alle defiscalizzazione per i giovani che voglio aprire un'attività e supportarli per un anno.



Sei fidanzato?

Sì da sette anni. Ho trovato la mia metà. Le chiedo sempre di sposarmi ma per adesso non vuole!

Andrea Conti