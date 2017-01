Gli avvocati di "Suits" sbarcano su Joi

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SCOPRI IL CAST 14:07 - In anteprima assoluta approda su Mediaset Premium la seconda stagione inedita di "Suits, in onda su Joi ogni giovedì alle 21.15, a partire dal 25 ottobre. Il legal-drama segue le vicende di una strana coppia di avvocati newyorkesi: il giovane e scapestrato Mike (Patrick J. Adamse) e lo squalo del foro Harvey Specter (Gabriel Macht). Visto il successo della serie, "Suits" è stato rinnovato per una terza stagione. - In anteprima assoluta approda su Mediaset Premium la seconda stagione inedita di ", in onda, a partire dal 25 ottobre. Il legal-drama segue le vicende di una: il giovane e scapestrato Mike (Patrick J. Adamse) e lo squalo del foro Harvey Specter (Gabriel Macht). Visto il successo della serie, "Suits" è stato rinnovato per una terza stagione.

Protagonisti di "Suits" Mike Ross (Patrick J. Adams), un giovane rampante con una memoria fotografica strepitosa che, seppur senza laurea, riesce a farsi assumere dallo spietato avvocato Harvey Specter (Gabriel Macht).



Tra i nuovi personaggi da segnalatre Daniel Hardman (David Costabile), uno dei fondatori dello studio legale che genererà non poche tensioni tra gli avvocati associati, e Tess (Elisabeth Hower), un'amica di vecchia data di Mike che lo aiuterà quando ne avrà più bisogno.



"Suits" - recentemente rinnovata per una terza stagione - ha avuto il merito di lanciare il giovane Patrick J. Adams. L'attore, qui al suo primo ruolo importante, ha ottenuto la candidatura agli Screen Actor Guild Awards nella categoria miglior attore drammatico in una serie tv.