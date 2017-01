Cheryl Cole fa "scena muta" sul palco

foto Ap/Lapresse Correlati CHE FIGURACCIA! 10:03 - 90 secondi. Tanto è durata l'imbarazzante performance di Cheryl Cole sul palco del network inglese Channel 4. La Cole ha infatti fatto scena muta sul palco convinta di stare cantando in playback che invece, per problemi tecnici, non era partito. Quello che hanno potuto vedere i telespettatori da casa è stata quindi la popstar che si dimenava sul palco, abbozzando qua e là qualche parola della sua hit "Call My Name". . Tanto è duratasul palco del network inglese Channel 4. La Cole ha infatti fattoche invece, per problemi tecnici, non era partito. Quello che hanno potuto vedere i telespettatori da casa è stata quindi la popstar che si dimenava sul palco, abbozzando qua e là qualche parola della sua hit "Call My Name".

Cheryl Cole era ospite del network Channel 4 per l'evento benefico "Stand Up to Cancer". La popstar avrebbe dovuto cantare "Call my name" in playback che però, per un problema tecnico, non è partito subito.



Per il primo minuto e mezzo, quindi, la cantante si è scatenata solo sulla base strumentale del pezzo, sbiascicando qua e là qualche parola del testo. Il pubblico in studio è venuto in soccorso della Cole, coprendo con gli applausi e qualche urla l'imbarazzante gaffe.