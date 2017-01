Mara: "Ho detto no a X Factor per amore"

foto Da video Correlati ROBBIE TRA LE DONNE A X FACTOR 09:29 - Con la sua versione di "Dancing", brano di Elisa, Simona Ventura è scattata in piedi e Arisa, Morgan ed Elio erano con la bocca spalancata ai provini di "X Factor". La sua esibizione è un cult in Rete. Mara Sottocornola si è ritirata agli Home Visit. Perché si sentiva come "alla catena di montaggio", ha avuto "paura della reclusione". Gli organizzatori del talent hanno provato a convincerla ma ha rifiutato... "per amore", rivela a Vanity Fair. - Con la sua versione di "Dancing", brano diè scattata in piedi eerano con la bocca spalancata ai provini di. La sua esibizione è un cult in Rete.si è ritirata agli Home Visit. Perché si sentiva come "alla catena di montaggio", ha avuto "paura della reclusione". Gli organizzatori del talent hanno provato a convincerla ma ha rifiutato... "per amore", rivela a Vanity Fair.

Mara dice no a X Factor a luglio poi torna a Bruxelles dove vive con il fidanzato di 15 anni più giovane. La produzione manda in onda a settembre il suo provino e si scatena l'affetto del Web nei suoi confronti. Mara rimane spiazzata anche se la sua vita non è più in Italia: "Ho iniziato a frequentare a Bruxelles l’Académie de Musique. Ma la reazione di chi mi ha ascoltata a X Factor non me l’aspettavo".



Non era consapevole del suo talento? "Sogno di fare la cantante da sempre e non mi manca l’autostima. Ma la gente non mi ha scritto semplici complimenti, alcune cose erano davvero forti". Per esempio? "C’è chi ha detto che aspettava una cantante come me da dieci anni, altri che la mia versione di 'Dancing' è più bella di quella di Elisa; qualcuno è arrivato a paragonarmi a Mina. Allora ho pensato che forse, se regalo certe emozioni, potrei fare bene su quel palco".



"Lasciare è stata una decisione sofferta, ma ho scelto da sola quello che pensavo fosse giusto per me. Ai bootcamp mi sono spaventata". Che cosa l’ha più turbata? "Siamo stati tre giorni a Milano, il meccanismo era da catena di montaggio. Il primo giorno ci hanno solo fatto aspettare. Intorno vedevo persone molto diverse da me, sia per doti canore che per motivazioni. E questo mi ha fatto sentire un pesce fuor d’acqua. Poi ho iniziato a temere la reclusione nel loft per sei settimane, senza contatti con l’esterno. Ero appena andata a convivere con il mio fidanzato a Bruxelles e avevo paura di rovinare il nostro rapporto. Per me nella vita 'è l’amore che conta', come canta Giorgia".



Ha rinunciato alla fama per amore? "E' una delle ragioni. Ma prima viene il mio carattere, sono una testa dura. Non amo regole. Mia madre mi chiedeva di tornare alle dieci? Io per principio arrivavo mezz’ora dopo. A X Factor le regole sono necessarie, ma non sono sicura vadano bene per me".