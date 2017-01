Morandi: "Basta con la tv ma a Sanremo..."

foto Ufficio stampa

08:54

racconta a "Oggi" perché ha detto no alla Rai, che gli aveva appena proposto un one man show e di fare il coach nel nuovo talent di Rai 2, "". Ma il cantante farebbe un'eccezione per un ritorno in tv: "Se Fazio mi chiamasse a Sanremo sarebbe l'unica eccezione alla mia decisione: lo interpreterei come un passaggio del testimone".