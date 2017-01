Tutti a ballare con l'ex Velina Thais

foto Da video Correlati PIU' SCATENATA CHE MAI

Vuoi imparare la coreografia di "Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha", il nuovo tormentone carioca firmato dalla coppia Joao Lucas & Marcelo? Ci pensa Thais Souza Wiggers, l'ex Velina di "Striscia la Notizia" dal 2005 al 2007. Il brano è diventato un clamoroso successo grazie all'asso del Santos e della Nazionale brasiliana, il calciatore Neymar, che ha ideato il balletto legato alla canzone.

Da lì a finire dritto nel videoclip contribuendo al boom il passo è stato breve. "Eu Quero Tchu, Eu Quero Tcha" ha già raccolto 70 milioni di visualizzazioni su YouTube e sugli altri siti di videosharing nonché l'ingresso in classifica su iTunes.



Ma come imparare tutti i passi del balletto con calma? Facile: grazie alla lezione di Thais e alla coreografia di Saverio Ariemma. Nel video, che è un vero e proprio tutorial in grado di accompagnare chiunque a un'esecuzione perfetta della coreografia legata al brano, la showgirl brasiliana – che insieme all'ex collega Melissa Satta è fra le più amate di sempre dal pubblico del tg satirico di Canale 5 secondo un sondaggio di "Vanity Fair" – illustra anzitutto i movimenti uno per uno per poi lanciarsi in una scatenata esecuzione, accompagnata da quattro ballerini professionisti.