Alice: "Così Amici mi ha cambiato la vita"

"Amici mi ha letteralmente cambiato la vita. Ho avuto la possibilità di stare insieme ai miei coetanei e condividere con loro sogni ed emozioni. E poi è anche una grande vetrina". L'ex ballerina del talent Alice Bellagamba si racconta su "Sorrisi e Canzoni Tv", confessando di aver accantonato - temporaneamente - scarpette e tutù per dedicarsi al mondo della fiction.

L'ex concorrente di "Amici" è impegnata sul set di "Un passo dal cielo 2" dove interpreta la perfida Miriam, una ragazza disposta a tutto per rubare il fidanzato alla sua migliore amica.



"Appena sono uscita dal talent mi hanno chiamata per un provino. All'inizio ero spiazzata perchè non avevo mai pensato di poter far l'attrice - ammette - Poi però mi è piaciuto moltissimo perchè mi ha aiutato a superare la difficoltà di esprimermi anche con la voce, non solo con il corpo".



Una carriera in ascesa per la ballerina marchigiana, che però torna dalla sua famiglia ogni volta che ne ha la possibilità. "Dormo ancora nella camera che, da piccola, condividevo con mia sorella - svela - Può sembrare retorico ma ricordare sempre chi sei e da dove vieni aiuta a rimanere con i piedi per terra. La vita vera per me è a Jesi, a casa con la famiglia e gli amici".