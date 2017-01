Emily VanCamp: "Sono una vera teppista"

foto Gq Correlati BAD GIRL SENSUALE 09:46 - La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma Emily VanCamp sa come alzare la temperatura. La star di "Revenge" posa infatti in alcuni scatti hot per "GQ" magazine, con tanto di decoltè in bella vista e pantaloncini supershort. Un po' lolita un po' vendicatrice spietata, con tanto di pistole, l'attrice canadese ammette di essere una cattiva ragazza anche nella vita. "Adoro essere una cattiva ragazza, è molto più divertente" - La vendetta è un piatto che va servito freddo, masa come alzare la temperatura. La star di "" posa infatti in alcuni scatti hot per, con tanto di decoltè in bella vista e pantaloncini supershort. Un po' lolita un po' vendicatrice spietata, con tanto di pistole, l'attrice canadese ammette di essere una cattiva ragazza anche nella vita. ", è molto più divertente"

In "Revenge" la Van Camp interpreta Emily Thorne, una ragazza di buona famiglia che si trasferisce negli Hamptons per vendicare il padre. Muovendosi con eleganza nell'ambiente dell'alta borghesia americana, Emily tenterà in ogni modo di farsi giustizia da sè. Un personaggio raffinato e sofisticato quindi, anche se l'attrice ammette di essere un vero maschiaccio.



"Mi sento come se stessi recitando un personaggio ogni volta che indosso un bel vestito e ho i capelli in piega - ammette a "GQ" magazine - La verità è che mi piace essere una ragazzaccia, è divertente. Non c'è niente di meglio che dare fuoco ad una casa. E' in quei momenti che penso Adoro il mio lavoro!"