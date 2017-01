"Hollyfood", i piatti da Oscar della Folliero

foto LaPresse 09:55 - Una scena tratta da un film famoso, una conduttrice e uno chef che si dilettano ai fornelli con ingredienti diversi e appetitosi, un'ampia cucina attrezzata come un set. Ecco servito "Hollyfood – l'appetito vien guardando" il nuovo programma condotto da Emanuela Folliero, in onda da lunedì 5 novembre, alle 18.45 su La5, canale 30 del digitale terrestre. Quindici puntate da 18 minuti dal lunedì al venerdì. - Una scena tratta da un film famoso, una conduttrice e uno chef che si dilettano ai fornelli con ingredienti diversi e appetitosi, un'ampia cucina attrezzata come un set. Ecco servito "" il nuovo programma condotto da, in onda da lunedì 5 novembre, alle 18.45 su, canale 30 del digitale terrestre. Quindici puntate da 18 minuti dal lunedì al venerdì.

Ci saranno anche tre appuntamenti speciali da 30 minuti in onda la domenica alle 12.40, con una selezione di 3 puntate rieditate e arricchite con nuovi contenuti, per un'esclusiva cineteca in cucina. In ogni puntata la conduttrice ripropone, con l'aiuto dello chef Roberto Valbuzzi, un piatto che è stato protagonista in un film famoso: dal Sandwich all'americana di Harry ti presento Sally ai Cannelloni ai funghi e prosciutto del vecchio campione di Rocky Balboa, dalle frittelle di Rain man l'uomo della pioggia fino alle Uova strapazzate alla Na'vi del kolossal Avatar.



Il tutto reinterpretato con un tocco di ‘italianità’ e preparato con ingredienti freschi e di facile reperibilità. Partendo dalla trama del film, Emanuela individua la scena che porta in tavola il piatto protagonista della puntata ed elencare gli ingredienti necessari per la realizzazione della portata.



Allo chef Roberto il compito di illustrare piccoli trucchi del mestiere per poi arrivare al momento in cui i due conduttori si mettono ai fornelli mostrando i singoli passaggi e riepilogando la ricetta realizzata. Il risultato finale di "Hollyfood"? Piatti degni dell'Oscar!