"U&D", le "corna" di Francesco a Teresanna

sito www.mariadefilippi.mediaset.it anticipa la chiacchierata tra Jessica che parla con la redazione: è stanca delle diffamazioni e alcune cose non dette inducono a pensare che fra lei e Francesco possa essere successo qualcosa che non le va di dichiarare. Così chiede alla redazione di sentire anche Massimo, un comune conoscente che era presente in quelle serate.E Massimo conferma: "Dopo la seconda serata, Jessica è stata nella camera dell'ex tronista e sono andato a riprenderla alle sette del mattino. Proprio Francesco mi ha chiamato dicendomi di andare a prenderla".Maria De Filippi gli chiede quindi se è vero che una persona molto vicina a Francesco gli ha telefonato per chiedergli cosa avrebbe detto in trasmissione, Massimo conferma di essere stato contattato. E Francesco, avvisato e informato di tutto ciò di cui si sarebbe parlato, ha deciso di non partecipare.Il talk dei sentimenti “Uomini e Donne” con 2 milioni 321 mila telespettatori vince, ancora una volta, il confronto con il competitor di Raiuno “La Vita in Diretta – Buon Pomeriggio Italia” che batte in valori assoluti e sovrapposizione. In sovrapposizione (dalle ore 15.21 alle ore 15.52), “Uomini e Donne” ottiene il 20,67% di share con 2 milioni 239 mila telespettatori mentre “La Vita in Diretta – Buon Pomeriggio Italia” si arresta al 18,79% di share con 2 milioni 035 mila telespettatori. Sul target commerciale 15-64 anni è schiacciante il divario tra i due programmi: “Uomini e Donne” vola al 22,64% di share mentre “La Vita in Diretta – Buon Pomeriggio Italia” non va oltre il 13,76% di share.