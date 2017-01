Santoro: "Penso di lasciare la conduzione"

foto LaPresse 14:04 - "Penso che questo sia il mio ultimo anno alla conduzione di un programma di questo tipo. Vorrei dedicarmi a progetti più complicati, ma servirebbe qualcuno che che me ne desse la possibilità". Lo ha detto Michele Santoro nel corso della presentazione di "Servizio Pubblico", in onda da giovedì su La7. - "Penso che questo sia il mio ultimo anno alla conduzione di un programma di questo tipo. Vorrei dedicarmi a progetti più complicati, ma servirebbe qualcuno che che me ne desse la possibilità". Lo ha detto Michele Santoro nel corso della presentazione di "Servizio Pubblico", in onda da giovedì su La7.

Nel corso della presentazione del programma Santoro non si è astenuto dall'esprimere il suo pensiero sulla situazione politica e in particolare sulla riforma elettorale. "Sogno che la gente abbia il potere di decidere con collegi elettorali definiti - ha detto -. Ho contribuito alla fine della Prima repubblica, ma quello che volevamo, dopo aver vinto due referendum per abolire le preferenze, era che fosse un collegio elettorale a decidere. Questo non lo abbiamo potuto avere".



Inevitabile un commento sulle polemiche interne al Pd. "Nella polemica con Renzi - ha aggiunto - trovo insopportabile da parte di D'Alema non la battaglia per chi conserva la tradizione del centrosinistra, ma il fatto che la sua elezione non dipenda da un collegio elettorale. È un collegio elettorale che deve decidere".