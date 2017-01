Laura Adriani: "In amore sono come Miriam"

10:07 - Ne "I Cesaroni" interpreta Miriam, una ragazza a prima vista decisa e sfrontata, ma che nasconde un animo insicuro. A Tgcom24 Laura Adriani confessa che anche fuori dal set, per quanto riguarda l'amore, tende a stare sulla difensiva per paura di soffrire, confidandosi solo con le persone più care. "C'è molto di me in Miriam - ammette -, entrambe abbiamo paura dell'amore. Sembriamo coraggiose ma in realtà siamo fragili".

Ne "I Cesaroni" interpreti Miriam, cosa c'è di te in questo personaggio?

Appena mi hanno proposto la parte mi sembrava di avere poco in comune con lei. Poi però le cose sono cambiate, anzi alcune volte mi sento più Miriam che Laura. Entrambe abbiamo paura dell'amore. Vogliamo far vedere che siamo coraggiose ma in realtà siamo molto fragili. Siamo chiuse con le persone, ci apriamo solo con pochi amici fidati.



Sei molto giovane, solo diciotto anni, quando hai iniziato a fare questo lavoro?

A otto anni ho iniziato per caso a fare teatro, poi a 12 anni è arrivata la tv. Ancora adesso non riesco a chiamarlo lavoro, lo vivo come un gioco.



Il tuo è un curriculum completo: televisione, teatro, danza e canto. Nel tuo futuro cosa vedi?

Sicuramente la recitazione. E' una disciplina che ho scoperto da sola e me ne sono innamorata. Proprio ora sto girando "Un angelo all'inferno", un film per la Rai che andrà in onda la prossima primavera. L'altra mia grande passione è il canto, il connubio perfetto sarebbe il musical. Tra Hollywood e Broadway sceglierei sicuramente Broadway.



Deve essere stata una grande emozione, allora, quando hai duettato con Liza Minnelli...

E' stata un'emozione grandissima, prima di incontrarla tremavo tutta. Per me lei è un idolo, la regina indiscussa dei musical. E' un ricordo che mi porterò dietro per tutta la vita.



Tornando alla recitazione, c'è un'attrice che ammiri e a cui ti ispiri?

Prendo spunto da tutte le grandi attrici del passato, ma adoro Julia Roberts. Sia quando interpreta ruoli drammatici che nelle commedie. Mi piace il suo sorriso, visto che anch'io sono una persona solare. E poi lei ha debuttato sul set nella parte della figlia di Giancarlo Giannini (nel film del 1986 "Legami di sangue" ndr.), lo stesso ruolo che ricopro io in "Un angelo all'inferno". Potrebbe essere un segno del destino...