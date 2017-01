De Filippi e Amoroso vincono il sabato sera

foto Da video Correlati EMOZIONI E LACRIME 11:03 - Settima vittoria consecutiva per Maria De Filippi con "C'è Posta per Te" con il 22.39% di share e 4.706.000 telespettatori. Ospite in studio Alessandra Amoroso invitata per la storia d'amore di Valeria e Massimiliano. La compagna ha voluto fare una sorpresa al padre della loro bimba che nascerà tra un mese. - Settima vittoria consecutiva percon il 22.39% di share e 4.706.000 telespettatori. Ospite in studioinvitata per la storia d'amore di Valeria e Massimiliano. La compagna ha voluto fare una sorpresa al padre della loro bimba che nascerà tra un mese.

Il people show di Maria De Filippi conferma la sua forza incontrastata e garantisce a Canale 5 una solida base di pubblico che al sabato sera sceglie sempre e comunque “C’è Posta per Te”, preferendolo a tutte le offerte di palinsesto.



Straordinari i dati di ascolto sul target commerciale: sulla fascia di pubblico 15-64 anni “C’è Posta per Te” registra il 24.48% di share e stacca di oltre 11 punti percentuali di share il competitor di Raiuno “Ti lascio una Canzone” che si ferma ad una media di share del 13.22%.



Alle ore 22.32 “C’è Posta per Te” registra un picco di ascolti in valori soluti pari a 5 milioni 749 mila telespettatori, mentre alle ore 24.29 il picco in share è del 35.61%.