Greco: "Il telefono aveva smesso di squillare"

foto LaPresse Correlati IL BELLO DELLE FICTION 10:34 - Un paio di anni fa Gabriele Greco era al culmine del successo. Era diventato popolare al grande pubblico grazie alla fiction "Capri" ed era uno dei sex-symbol più promettenti del piccolo schermo. La presunzione e l'ambizione, però, gli hanno giocato un brutto scherzo. "Mi sentivo pronto per il cinema d'autore - racconta a "Di Più" - Così ho scartato fiction più popolari e alla fine il telefono ha smesso di squillare". - Un paio di anni faera al culmine del successo. Era diventatoed era uno dei sex-symbol più promettenti del piccolo schermo., però, gli hanno giocato un brutto scherzo.Mi sentivo pronto per il cinema d'autore - racconta a "Di Più" - Così".

"Volevo dimostrare che ero in grado di dare una nuova svolta alla mia carriera - racconta - Mi sentivo pronto per il cinema d'autore e ho cominciato a fare provini per quel tipo di film, scartando le fiction più popolari".



Purtroppo, però, non è andata come credeva e Gabriele si è visto sbattere in faccia diverse porte. "Per l'ambiente ero solo il bellino delle fiction e basta. Inseguendo questa strada ho detto troppe volte di non a chi mi aveva cercato per ruoli più popolari. Alla fine il telefono ha smesso di squillare".



"Ero pervaso da una sensazione di fallimento, io che fino a qualche tempo prima mi credevo il padrone del mondo. Alla fine è arrivata la crisi anche con Alessandra, la mia fidanzata - confessa l'attore - Una sera, guardandomi allo specchio, mi sono detto 'Gabriele, la tua vita non può dipendere dallo squillo di un telefono'. E ho ricominciato da zero. Se c'è una cosa che mi ha insegnato questo brutto periodo è vivere la mia vita d'attore senza più presunzioni"