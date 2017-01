I rottamatori protagonisti a "Quinta Colonna"

foto Ansa 09:05 - I protagonisti della "rottamazione" politica, Matteo Renzi e Beppe Grillo, e le dinamiche del fenomeno che sta tentando di cambiare i volti della classe politica italiana, sono al centro del nuovo appuntamento con "Quinta Colonna", condotto da Paolo Del Debbio lunedì 22 ottobre in prima serata su Retequattro. - I protagonisti della "rottamazione" politica,, e le dinamiche del fenomeno che sta tentando di cambiare i volti della classe politica italiana, sono al centro del nuovo appuntamento con "", condotto da Paolo Del Debbio lunedì 22 ottobre in prima serata su Retequattro.

In una lunga intervista, il fondatore del MoVimento 5 Stelle, seguito dalle telecamere di “Quinta Colonna” durante la sua campagna elettorale in Sicilia, racconterà la sua idea di “nuova politica”.



Le piazze in collegamento col settimanale di Retequattro sono a Roma, Firenze e Mira, in provincia di Venezia.