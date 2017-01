Valsecchi: "La Scimmia continua sul Web"

foto Olycom Correlati IL SITO UFFICIALE 11:01 - Il primo learning show italiano "La Scimmia" ha chiuso i battenti su Italia 1 ma prosegue sul Web (www.lascimmia.mediaset.it). Il produttore e ideatore del programma nonché AD della Taodue Pietro Valsecchi spiega a Tgcom24 che fine hanno fatto i 16 allievi: "Continuano a studiare e in due licei a Roma e Milano, li accompagneremo fino alla maturità e tutto sarà documentato con video sul sito ufficiale". - Il primo learning show italiano "" ha chiuso i battenti su Italia 1 ma prosegue sul Web (www.lascimmia.mediaset.it). Il produttore e ideatore del programma nonché AD della Taodueche fine hanno fatto i 16 allievi: "Continuano a studiare e in due licei a Roma e Milano, li accompagneremo fino alla maturità e tutto sarà documentato con video sul sito ufficiale".

Cos'è successo dopo la sua decisione di sospendere il programma?

Continueremo a seguire i nostri ragazzi, accompagnandoli fino alla maturità. Una metà sono a Roma e l'altra metà in un'istituto milanese. Li seguiremo passo passo con continui aggiornamenti sul sito ufficiale con video e news.



Come mai questa divisione della classe?

Per andare incontro alle esigenze familiari e logistiche di ognuno di loro. Li abbiamo raggruppati in due città.



Ci saranno ancora i professori?

Certamente. Ci saranno ancora Edoardo Camurri per la Storia e filosofia, Federico Starnone per Matematica e Fisica, Errico Buonanno per l'Italiano e per l'inglese Joan Peter Sloan. Si divideranno tra Roma e Milano. Ma non è tutto perché a loro si è aggiunto anche il più grande poeta italiano vivente Valentino Zeichen. Insomma per i nostri ragazzi in cerca di una seconda chance si sono mobilitati grandi professionisti della cultura.



Qual è stata la reazione del pubblico dopo la sospensione del programma?

Mi sono arrivate tantissime mail di delusione, proteste ma da tutti. Anche da avvocati, professionisti del settore dello spettacolo. Ho ricevuto anche una lettera molto commovente. Insomma in tanti si sono ribellati alla chiusura del programma...



Una decisione che ha preso lei...

E' stata una mia scelta molto dolorosa, inevitabile visti anche i dati di ascolto. Sarebbe stato chiuso lo stesso il programma e avremmo compromesso gli esami di maturità degli allievi. Ho voluto essere lungimirante e non sottoporre 'La Scimmia' a un'agonia inutile. Avrei visto bene il programma in prima serata, rivolto più ai ragazzi e alle famiglie. Ma ripeto, rifarei tutto quello che ho fatto da capo.



Giulia Bevilacqua è stata la sorpresa del programma, un suo giudizio?

E' stata eccezionale e si è emozionata con le storie dei nostri ragazzi, ha pianto parecchio e quello che è piaciuto a casa è stata la sua sincerità. Mi ha ringraziato molto per questa esperienza.



Quali sono i progetti futuri della TaoDue?

Tante, tantissime sorprese che vedranno protagonisti i giovani sia davanti che dietro le telecamere. Sono orgoglioso di poter dire che è stato istituito un Premio Taodue per opere prime e seconde che verrà assegnato durante il Festival Internazionale del Film di Roma. La giuria, sarà presieduta da Checco Zalone, con Camilla Nesbitt, Sabrina Ferilli, Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio (I soliti idioti), Mario Gianani e Alessandra Mammì.

Andrea Conti