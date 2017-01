Matthew Fox: "Non picchio le donne"

foto Ap/Lapresse Correlati UN ANNO DIFFICILE 10:18 - Forse per replicare ci ha messo un po' di tempo (più di quattro mesi) ma non è mai troppo tardi. Matthew Fox non ci sta e giura di non essere un violento. "Nei miei 46 anni non ho mai colpito una donna", assicura. - Forse per replicare ci ha messo un po' di tempo (più di quattro mesi) ma non è mai troppo tardi.non ci sta e giura di non essere un violento. "Nei miei 46 anni non ho", assicura. E al collega di "Lost" Dominic Monaghan che lo aveva accusato risponde: "Dici solo un mucchio di cavolate".

"E' stato un anno lungo cercando di non restare con le mani in mano dopo tutte le cose negative che hanno detto su di me - ha detto l'attore - e quando vengono dette cose molto diverse da quelle che sono nella realtà. Nei miei 46 anni non ho mai colpito una donna. Mai fatto e mai lo farò. L'unica cosa vera è che sono stato arrestato per guida in stato di ebrezza".



Non solo. L'ex Jack Shephard di "Lost" adesso promette: "Scommetto qualsiasi somma che non mi metterò più al volante di un'auto neanche dopo aver bevuto un solo drink. Il resto, Monaghan compreso, sono solo un mucchio di cavolate e non intendo sprecare troppo fiato".